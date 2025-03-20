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    Гримальдо: Моя мечта — играть в «Барселоне»

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    Левый защитник леверкузенского «Байера» Алехандро (Алекс) Гримальдо ответил на вопрос, отправится ли он в мадридский «Реал», если его возглавит в следующем сезоне Хаби Алонсо.

    Алехандро Гримальдо
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    Алехандро Гримальдо

    «Я не знаю, какое решение примет Хаби. Это только его решение. Что касается меня, то я был воспитан в Ла Масии (кантера "Барселоны") — там я вырос как футболист и как человек. И это тот клуб, в котором я мечтал играть с самого детства.

    Помню интервью, которые давал в детстве — в них говорил, что моей мечтой является попасть в основную команду "Барселоны". И это всегда оставалось моей мечтой», — сказал Алекс Гримальдо.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Сейчас Гримальдо 29 лет и он считается одним из лучших футболистов Бундеслиги. Защитник является воспитанником «Барселоны», но за основной состав не провел ни одного матча, покинув клуб в 2016-м году и перебравшись в «Бенфику». За «Байер» он выступает с 2023 года.

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