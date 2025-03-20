Гранат — о рекорде Дзюбы: Он долго к этому шел

Бывший футболист сборной Россиипоздравил нападающего, который стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Какие впечатления оставила сборная Гренады? Ребятам изнутри лучше видно. Но я бы не сказал, что она сильнее этих сборных. Вначале матча гости действовали еще неплохо, а потом игра разладилась. Видно, что сил им перестало хватать. Наша команда намного сильнее, и то, что произошло, должно было быть. В какой момент понял, что будет разгром? После второго гола.

До игры было понятно, что Артем Дзюба забьет? Да, это было понятно, но первая половина встречи проходила довольно напряженно. У нас в атаке не особо получалось создавать моменты, и казалось, что, возможно, рекорд не будет побит, но в итоге это случилось, и хочется поздравить Артема с этим достижением. Он долго к этому шел», — цитирует Граната издание ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру.

Напомним, что сборная России разгромила Гренаду со счетом 5:0. Дзюба отличился голом и побил рекорд Александра Кержакова.

В следующем товарищеском матче национальная команда сыграет против Замбии 25-го марта в 20:00 мск.