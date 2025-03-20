2-й таймНидерланды — ИспанияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальНидерланды — Испания. Онлайн
    Все новости спорта

    Гранат — о рекорде Дзюбы: Он долго к этому шел

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Гренады
    Бывший футболист сборной России Владимир Гранат поздравил нападающего Артема Дзюбу, который стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

    Владимир Гранат
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Гранат

    «Какие впечатления оставила сборная Гренады? Ребятам изнутри лучше видно. Но я бы не сказал, что она сильнее этих сборных. Вначале матча гости действовали еще неплохо, а потом игра разладилась. Видно, что сил им перестало хватать. Наша команда намного сильнее, и то, что произошло, должно было быть. В какой момент понял, что будет разгром? После второго гола.

    До игры было понятно, что Артем Дзюба забьет? Да, это было понятно, но первая половина встречи проходила довольно напряженно. У нас в атаке не особо получалось создавать моменты, и казалось, что, возможно, рекорд не будет побит, но в итоге это случилось, и хочется поздравить Артема с этим достижением. Он долго к этому шел», — цитирует Граната издание ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру.

  • Россия буднично разгромила Гренаду: Дзюба поставил вечный рекорд
  • Cборная России продолжает экзотическую победную серию в период изоляции
  • 19/03/2025

    • Напомним, что сборная России разгромила Гренаду со счетом 5:0. Дзюба отличился голом и побил рекорд Александра Кержакова.

    В следующем товарищеском матче национальная команда сыграет против Замбии 25-го марта в 20:00 мск.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды смогут огорчить друг друга
  • Италия — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Испания переиграет голландцев
  • Нидерланды — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Хорватам будет трудно с Францией
  • Хорватия — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 20 марта
  • 20/03/2025 в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Румыния — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Польша — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Уругвай — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мальта — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Эквадор — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Калинская — Утидзима
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Рууд — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры