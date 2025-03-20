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    Далич: Хочу, чтобы к ответному матчу сохранилась интрига

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    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал комментарий по поводу предстоящего матча с Францией в Лиге наций.

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    «Франция — фантастическая команда. У них собственный фирменный стиль, они чрезвычайно быстро перестраиваются и способны наказать за любую ошибку. Мы должны быть осторожны, нельзя спешить и давать сопернику ловить себя на контратаках. Самое опасное — это терять мяч. Мы хотим попасть в четвёрку лучших, но для этого предстоит решить тяжелейшую задачу.

    Хочу, чтобы к ответному матчу сохранилась интрига. Во Франции будет ещё тяжелее», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Игра пройдет сегодня, 20 марта. Начало встречи — в 22:45 мск.

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