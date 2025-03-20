Далич: Хочу, чтобы к ответному матчу сохранилась интрига

Главный тренер сборной Хорватиидал комментарий по поводу предстоящего матча с Францией в Лиге наций.

«Франция — фантастическая команда. У них собственный фирменный стиль, они чрезвычайно быстро перестраиваются и способны наказать за любую ошибку. Мы должны быть осторожны, нельзя спешить и давать сопернику ловить себя на контратаках. Самое опасное — это терять мяч. Мы хотим попасть в четвёрку лучших, но для этого предстоит решить тяжелейшую задачу.

Хочу, чтобы к ответному матчу сохранилась интрига. Во Франции будет ещё тяжелее», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Лиги наций

Игра пройдет сегодня, 20 марта. Начало встречи — в 22:45 мск.