Австралия разгромила Индонезию, Япония была сильнее Бахрейна в отборе на ЧМ-2026

Завершились две встречи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в азиатской зоне в группе С.

Австралия разгромила на своем поле Индонезию — 5:1.

Дублем в этой встрече отметился хавбек «Санкт-Паули» Джексон Ирвин (34-я, 90-я), также отличились Мартин Бойл с пенальти на 18-й минуте, Нишан Велупилей (20-я), Лайам Миллер (64-я).

Единственный мяч за гостей забил Оле тер Хаар Ромени (78-я).

Япония уверенно обыграла Бахрейн со счетом 2:0.

На 66-й минуте счет открыл полузащитник «Кристал Пэлас» Даичи Камада, второй мяч на счету Такефусо Кубо на 87-й минуте.

После 7 туров Япония уверенно лидирует в группе С с 19-ю очками. Австралия с 10-ю очками идет второй, Индонезия и Бахрейн делят 4-5-е места с 6-ю очками.