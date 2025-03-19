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    Андрей Мостовой и Данил КруговойРоссия — Гренада. Онлайн
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    На Гасперини претендуют два итальянских топ-клуба

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    Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ранее заявил, что этот сезон может стать для него последним во главе бергамасков.

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    Как сообщает известный журналист Николо Скира, сейчас виды на 67-летнего специалиста имеют «Рома», где дорабатывает свой последний сезон в карьере Клаудио Раньери, и «Ювентус», в котором недовольны работой Тиагу Мотты.

    Также Гасперини интересуются несколько клубов Саудовской Аравии.

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    Напомним, что Гасперини является воспитанником «Ювентуса», также там он начинал свою тренерскую карьеру, возглавляя юношескую команду «старой синьоры». С «Аталантой» он работает с 2016 года.

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