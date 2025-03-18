Лунев: Поздравил Дзюбу с тем, что он побил рекорд Кержакова

Голкипер московского «Динамо»высказался о выступлении форварда «Акрона». Ранее 36-летний нападающий получил приглашение в национальную команду страны.

«Поздравил Дзюбу с тем, что он побил рекорд Кержакова, с вызовом в сборную — пока нет. Как забьет, поздравлю. Все в руках Артема. Будем болеть и поддерживать.

Дзюба зациклен на рекордах? У каждого спортсмена должно быть такое стремление. Дзюба — бомбардир, поэтому желание устанавливать рекорды абсолютно нормальное. Было бы странно, если бы этого не было», — сказал Лунев Sport24.

В составе сборной России Дзюба провел 55 матчей, забив 30 мячей. Сейчас форвард разделяет звание лучшего бомбардира национальной команды с Александром Кержаковым.