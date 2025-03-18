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    Лунев: Поздравил Дзюбу с тем, что он побил рекорд Кержакова

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    Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев высказался о выступлении форварда «Акрона» Артема Дзюбы. Ранее 36-летний нападающий получил приглашение в национальную команду страны.

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    «Поздравил Дзюбу с тем, что он побил рекорд Кержакова, с вызовом в сборную — пока нет. Как забьет, поздравлю. Все в руках Артема. Будем болеть и поддерживать.

    Дзюба зациклен на рекордах? У каждого спортсмена должно быть такое стремление. Дзюба — бомбардир, поэтому желание устанавливать рекорды абсолютно нормальное. Было бы странно, если бы этого не было», — сказал Лунев Sport24.

    В составе сборной России Дзюба провел 55 матчей, забив 30 мячей. Сейчас форвард разделяет звание лучшего бомбардира национальной команды с Александром Кержаковым.

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