Дибала пропустит около месяца из-за травмы

Форвард итальянский «Ромы» и сборной Аргентиныне сможет выйти на поле в течение нескольких недель из-за травмы, сообщает издание Il Tempo.

У 31-летнего футболиста диагностировано растяжение левого бедра. Таким образом, Дибала пропустит ближайшие матчи национальной сборной в рамках отбора на ЧМ-2026 с Уругваем (22 марта) и Бразилией (26 марта), а также несколько туров итальянской Серии А.

Аргентинец получил травму в игре против «Кальяри» (1:0), когда появился на поле на замену во втором тайме, но спустя 12 минут был обратно заменен из-за болевых ощущений.

Календарь и таблица Серии А

Всего в этом сезоне Дибала сыграл за «Рому» 36 матчей, забил 8 мячей и сделал 4 ассиста.