Луис Энрике: «Марсель» — команда топ-уровня

Наставник «ПСЖ»высказался по поводу победы над «Марселем» (3:1) в 26-м туре Лиги 1.

«Значение этого матча было сложно переоценить. Класико — особенная игра для клуба, для наших игроков и болельщиков. Немного сказались напряжение и усталость после матча Лиги чемпионов.

"Марсель" показал характер. У них команда топ-уровня, без сомнений. У меня было ощущение, что это матч уровня Лиги чемпионов, он был таким же напряженным», — сказал Энрике на пресс-конференции.

Календарь и таблица Лиги 1

«ПСЖ» с 65 очками лидирует в таблице Лиги 1. «Марсель» с 49 баллами — на второй строчке.