ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Зенит»«Спартак» обыграл «Зенит» впервые за 8 лет: дубль Мартинса нокаутировал чемпиона
    Все новости спорта

    Луис Энрике: «Марсель» — команда топ-уровня

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Марсель
    Наставник «ПСЖ» Луис Энрике высказался по поводу победы над «Марселем» (3:1) в 26-м туре Лиги 1.

    Луис Энрике
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Энрике

    «Значение этого матча было сложно переоценить. Класико — особенная игра для клуба, для наших игроков и болельщиков. Немного сказались напряжение и усталость после матча Лиги чемпионов.

    "Марсель" показал характер. У них команда топ-уровня, без сомнений. У меня было ощущение, что это матч уровня Лиги чемпионов, он был таким же напряженным», — сказал Энрике на пресс-конференции.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «ПСЖ» с 65 очками лидирует в таблице Лиги 1. «Марсель» с 49 баллами — на второй строчке.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» наконец-то победит?!
  • «Арсенал» Тула — «Чайка». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Подопечные Разина уничтожат «Витязь»?!
  • «Металлург» Мг — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Барыс» вмешается в планы «Сибири»?
  • «Сибирь» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 20:01
    •  2.07
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Локомотив — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Линетт
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Кудерметова — Ван
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Аванесян
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шевченко — Кляйн
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры