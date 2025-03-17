Гасперини прокомментировал поражение от «Интера»

Главный тренер «Аталанты»остался крайне недоволен судейством в матче против «Интера» (0:2) в рамках 29-го тура итальянской Серии А.

«В первом тайме мы играли очень хорошо, но одному болельщику стало плохо, и игра была приостановлена для обеих команд. Конечно, это не может быть служить оправданием. Нам не повезло. Надеюсь, с болельщиком все в порядке, но нам следовало быть более сосредоточенными.

Когда игры настолько сбалансированы, значение могут иметь детали. У нас была похожая проблема в матче с "Интером" за Суперкубок Италии — очевидно, они лучше нас в таких ситуациях и могут изменить баланс сил в матче. С другой стороны, у нас было гораздо больше времени для игры, и было абсурдно видеть, как красная карточка все испортила.

Теперь, когда у нас есть перерыв на сборные, мы должны найти в себе силы сыграть заключительные девять матчей наилучшим образом.

Мы ушли с поля ничуть не ослабленными, потому что нам противостояла одна из лучших команд Европы и мира. Мы играли мужественно, пытались бороться только за один результат.

Тюрам пробили в штангу, в то время как мы тоже создавали моменты и блокировали их усилия. "Аталанте" следует гордиться этим выступлением», — сказал Гасперини после матча.

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В этом матче бергамаски получили две красные карточки. Сначала на 81-й минуте был удален полузащитник Эдерсон, а на 88-й минуте получил красную карточку и сам Гасперини.