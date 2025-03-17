Каррагер: «Ливерпуль» выбился из сил

Экс-защитник «Ливерпуля»подвел итоги финального матча Кубка английской лиги. «Красные» проиграли «Ньюкаслу» со счетом 1:2.

«Прекрасная игра. "Ньюкасл" не просто обыграл "Ливерпуль", а разгромил его. Должно было быть 3:0 или 4:0. "Ливерпуль" лишь забил утешительный гол. "Ливерпуль" был слаб с "ПСЖ", а "Ньюкасл" — хорошая команда АПЛ, но ими просто вытерли пол.

"Ливерпуль" выбился из сил, но, к счастью для них, имеет достаточно большое преимущество в чемпионате», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

«Ньюкасл» завоевал первый трофей на внутренней арене с 1955 года. Тогда команда завоевала Кубок Англии.