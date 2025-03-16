Мартинс — о победе «Спартака»: Это важный шаг для нашей уверенности

Полузащитникпрокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура РПЛ против(2:1).

Мартинс оформил дубль в этом матче, забив победный гол на 90-й минуте.

«Невероятный перфоманс в моем исполнении? Я даже не знаю, что ответить. Классно, что у нас две победы подряд, это результат работы всей команды. Многие негодуют по поводу второго гола? Пока не было времени посмотреть, могу только сказать, что была неочевидная ситуация, я рад, что засчитан гол.

В первом тайме против меня страшно сфолили? Я почувствовал, что меня задели по ноге в том моменте, но арбитр сказал, что фола не было. Надо было продолжать играть, выбора другого не было.

Деян Станкович сказал на пресс-конференции об изменениях в моей позиции? Не буду раскрывать секретов, но мы работали над схемой и меняли нашу игру зимой. Это всё ещё не наш потолок, мы можем играть ещё лучше, и делать ещё больше.

Насколько большой шаг сегодня сделали к чемпионству? Это важный шаг, важный для нашей уверенности, но мы даже на секунду не можем расслабиться», — цитирует Мартинса издание LiveSport.ru.

После этого матча «Спартак» занимает 2-е место в таблице российской Премьер-лиге с 43 очками в активе.