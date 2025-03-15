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    Иван Сергеев и Игорь Дмитриев«Динамо» Мх — «Крылья Советов». Онлайн
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    Артига: Считаю результат матча с «Ахматом» справедливым

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    Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался о матче против «Ахмата» (1:1).

    Франк Артига
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    Франк Артига

    «Да, считаю результат справедливым. В первые 20 минут мы хорошо играли, но после пропущенного гола стали играть со страхом. Во втором тайме у нас было несколько моментов, например, Александр Руденко мог забивать.

    Заболотный? Он пожаловался на дискомфорт в задней поверхности бедра, поэтому его нужно было менять. Если он пропустит один матч — ничего страшного, а если его не будет две игры, то это уже проблема.

    Давайте понимать, что "Ахмат" — очень серьезный соперник. У обеих команд сейчас не самое лучшее положение, мы будем делать все возможно для достижения результата», — приводит слова Артиги «Матч ТВ».

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    Теперь у «Химок» 20 очков и 10-е место. У «Ахмата» 18 баллов и 14-я позиция.

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