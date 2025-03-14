Мойес признан лучшим тренером АПЛ в феврале

Главный тренер «Эвертона»назван лучшим тренером февраля, сообщает официальный сайт лиги.

«Ириски» в прошлом месяце победили «Лестер» (4:0) и «Кристал Пэлас» (2:1), сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2), «Манчестер Юнайтед» (2:2) и «Брентфордом» (1:1). Всего в пяти матчах набрав 9 очков.

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Для 61-летнего шотландца это уже 11-я подобная награда, по их числу он сравнялся с Хосепом Гвардиолой. Больше раз лучшими тренерами месяца признавались только Алекс Фергюсон (27 наград) и Арсен Венгер (15).

Моейс вернулся в «Эвертон» по ходу сезона и поднял команду из зоны вылета. Сейчас команда располагается на 15-й позиции с 33 очками.