Дзюба: ЦСКА — статистически неприятный для меня соперник

Нападающийвысказался о предстоящем матче против

«ЦСКА — статистически неприятный для меня соперник. Это еще идет со времен, когда в ЦСКА были братья Березуцкие и Игнашевич, но сейчас немного другое время. Это очень сильная и крепкая команда, поэтому будет интересно. Для нас каждый матч непростой, но для важно, чтобы на поле вышли как единый кулак. В таких условиях мы очень сильны, но если кто‑то начинает выпадать, то нам становится тяжело», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

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Матч «Акрон» — ЦСКА состоится в воскресенье, 16 марта.