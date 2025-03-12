«Урал» провел не очень удачную подготовку в зимнюю паузу. Также команда не смогла выиграть в двух стартовых официальных матчах второй половины сезона.
«Рубин» удачно провел прошлый матч, в котором казанцы обыграли «Спартак» 2:1. В основной сетке Кубка России выжить не удалось. «Бордовые» не справились с ЦСКА.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Букмекеры дают такие котировки: одинаковый коэффициент 2.60 стоит на победу одной и другой команды в матче, коэффициентом 1.89 оцениваются шансы соперников на проход в следующий раунд.
- Искусственный интеллект предсказал «Рубину» победу с минимальным счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Урал» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.
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