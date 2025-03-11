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    Мохамед Салах«Ливерпуль» — «ПСЖ». Онлайн
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    Мусаев: Одна‑две ошибки стоили нам Кубка

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче против «Ахмата» (1:2) в Кубке России.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Мы контролировали игру во втором тайме, забили гол. У Мозеса был отличный момент, чтобы сделать счет 2:0. К сожалению, ошибка сначала одного футболиста, а потом другого — и счет стал 1:1. Пенальти — несчастный случай, мы никак не могли на это повлиять. Очень расстроены и недовольны тем, что проиграли, но показали хорошую игру. Одна‑две ошибки стоили нам Кубка», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

    Таким образом, «Ахмат» продолжит борьбу в Пути регионов Кубке России.

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