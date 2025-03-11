Мусаев: Одна‑две ошибки стоили нам Кубка

Главный тренервысказался о матче против(1:2) в Кубке России.

«Мы контролировали игру во втором тайме, забили гол. У Мозеса был отличный момент, чтобы сделать счет 2:0. К сожалению, ошибка сначала одного футболиста, а потом другого — и счет стал 1:1. Пенальти — несчастный случай, мы никак не могли на это повлиять. Очень расстроены и недовольны тем, что проиграли, но показали хорошую игру. Одна‑две ошибки стоили нам Кубка», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

Таким образом, «Ахмат» продолжит борьбу в Пути регионов Кубке России.