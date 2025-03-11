Биджиев: Для нас игра сложилась не самым лучшим образом

Главный тренер махачкалинскоговысказался о матче против(1:2) в Кубке России.

«Для нас игра сложилась не самым лучшим образом. В первом тайме мы пропустили мяч, но потом отыгрались. На второй тайм у нас были другие мысли. Красная карточка внесла свои коррективы.

Было тяжело играть целый тайм вдесятером против такого соперника. Футболисты бились до конца, бежали вперед. Честь им и хвала. Азиз играет на своей позиции, проявляет свои качества, которыми он владеет. Хотелось бы пройти дальше, но что поделать», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

«Локомотив» стал участником полуфинала Пути регионов Кубка России.