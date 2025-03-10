Колыванов: Нельзя сказать, что поражение «Спартака» вызвало удивление

Российский тренервысказался о поражении в матче 20-го тура РПЛ против(1:2).

«У "Спартака" постоянно проходят сложные матчи с "Рубином", поэтому нельзя сказать, что поражение "красно‑белых" вызвало удивление.

Надо отдать должное "Рубину", который играет достаточно организованно, и их оборону очень сложно вскрыть. "Рубин" — крепкий орешек, плюс у них есть Даку, который много забивает», — цитирует Колыванова Чемпионат.

После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 40 очками в активе. «Рубин» располагается на 8-й позиции (29).