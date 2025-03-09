«Сочи» — «Урал»: счет матча 1:0, обзор гола

В центральном матче 23-го тура российской Первой лиги по футболна своем поле переигралсо счетом 1:0.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Мартин Крамарич Фото: pfcsochi.ru

Автором единственного мяча на 45-й минуте стал лидер хозяев словенец Мартин Крамарич, реализовавший на 45-й минуте пенальти.

Календарь и таблица РПЛ

Футбол. Россия. Первая лига Сочи — Урал 1:0 Гол: 1:0 Мартин Крамарич (пенальти) (45+1') Сочи: Александр Дёгтев, Вячеслав Литвинов, Артём Макарчук, Кирилл Заика, Максим Кайнов, Кирилл Кравцов, Роман Пасевич, Игнасио Сааведра, Мартин Крамарич, Артур Шушеначев, Aberdin N. Урал: Александр Селихов, Мингиян Бевеев, Егор Филипенко, Итало, Тимофей Маргасов, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Илья Ишков, Даниэль Мишкич, Даниил Кузнецов, Sekulic M.

«Сочи» поднялся на третье место в таблице Первой лиги с 41 очком. «Урал» пока идет пятым с 38 очками.