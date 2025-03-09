ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алекс Перейра против Магомеда АнкалаеваНовый чемпион UFC из России! Анкалаев прервал гегемонию Перейры в полутяжелом весе
    Все новости спорта

    Компани: Мы проиграли — никаких оправданий

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Бохум
    Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал поражение от «Бохума» (2:3).

    Венсан Компани
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Венсан Компани

    «Мы проиграли — никаких оправданий. Можно анализировать сколько угодно, но в конечном счете надо взять на себя ответственность за все и сделать все необходимое, чтобы подготовиться к следующей игре. До этого времени мы всегда хорошо реагировали на поражения.

    Важно принять, что критика неизбежна, но надо сосредоточиться на следующей игре. Удаление не должно становиться оправданием. Даже вдесятером мы вели 2:1, мы должны были побеждать или хотя бы набирать одно очко. Но я не хочу умалять заслуг "Бохума", он заслужил победу», — цитирует Компани Bayern & Germany.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    У «Баварии» осталось 61 очко и первое место. В активе «Бохума» 20 баллов и 16-я строчка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» забьют друг другу?!
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Команда Станковича продолжит побеждать
  • «Рубин» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • С голами проблем не будет!
  • «Ювентус» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.41
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры