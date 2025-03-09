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    «Интер» одержал волевую победу над «Монцей» в Серии А

    «Интер» — «Монца»: счет матча 3:2, обзор голов

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    «Интер» обыграл «Монцу» (3:2) в матче 28-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Сначала гости забили 2 гола. Отличились Самуэле Биринделли на 32-й минуте и Бальде Кейта на 44-й минуте.

    Затем «Интер» смог отметиться 3 голами. У хозяев мячами отметились Марко Арнаутович на 45+1-й минуте и Хакан Чалханоглу на 64-й минуте.

    На 77-й минуте защитник «Монцы» Гиоргос Кирьякопулос оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Монца 3:2
    Голы: 0:1 Самуэле Биринделли (32'), 0:2 Бальде Кейта (44'), 1:2 Марко Арнаутович (45 + 1'), 2:2 Хакан Чалханоглу (64'), 3:2 Гиоргос Кирьякопулос (автогол) (77') Предупреждения: Армандо Иццо (38'), A.Nesta (69')

    После этого матча «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 61-м очком в активе. «Монца» — на последней 20-й позиции с 14-ю баллами.

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