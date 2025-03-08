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    «Тулуза» отобрала очки у «Монако». Грубая ошибка в конце лишила монегасков победы

    Выездная ничья стоила «Монако» важных очков в борьбе за зону Лиги чемпионов

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    «Тулуза» — «Монако»
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    «Тулуза» — «Монако»
    «Монако» продолжает буксовать в выездных матчах. Команда Ади Хюттера вела в счёте на протяжении 73 минут, но в самой концовке грубая ошибка в обороне подарила «Тулузе» спасение. «Монако» упускает возможность догнать «Ниццу» и рискует потерять место в топ-4.
    Футбол. Франция. Лига 1
    Тулуза — Монако 1:1
    Голы: 0:1 Такуми Минамино (17'), 1:1 Франк Магри (90 + 1') Предупреждения: Кристиан Мависса (1'), Чарли Крессвел (45 + 1'), Брил Эмболо (74'), Магнес Аклиуше (90')

    Минамино забил, но «Монако» мог уходить на перерыв с запасом

    Начало игры осталось за гостями. Уже на 9-й минуте Биерет вышел один на один, но голкипер «Тулузы» Хёуг выручил. Через несколько минут норвежец вновь бил по воротам, но снова безуспешно.

    Зато с третьей попытки он нашёл идеальный вариант — выкатил мяч Минамино, который замкнул передачу на дальней штанге. У японца был простой удар в пустые ворота, но ключевая работа была сделана Биеретом.

    «Тулуза» — «Монако»
    globallookpress.com

    До перерыва «Монако» мог увеличивать счёт. Камара с убойной позиции пробил выше ворот, а в концовке тайма Аклиуш после сольного прохода не попал в створ. Казалось, что голы — вопрос времени.

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    «Тулуза» прибавила после перерыва

    Во втором тайме игра поменялась. «Монако» немного сбавил темп, а «Тулуза» почувствовала, что может зацепиться за результат.

    На 55-й минуте случился спорный эпизод: Керер завалил Сирро в штрафной, но арбитр пенальти не дал. «Тулуза» продолжила давить, и Магри получил отличный момент — бил головой с 12 метров, но мяч прошёл мимо.

    «Тулуза» — «Монако»
    globallookpress.com

    Казалось, что «Монако» выдержит давление. Тем более что на 87-й минуте Синго чуть не поставил точку, пробив в штангу. Но судьба распорядилась иначе.

    91-я минута: «Монако» сам себе привёз ничью

    Казалось, что монегаски спокойно доведут матч до победы, но в первой добавленной минуте случилось катастрофическое недопонимание.

    Керер и вратарь Маецкий не разобрались, кто должен играть в эпизоде, столкнулись, и мяч отскочил прямо к Магри. Форвард «Тулузы» спокойно убрал соперников и закатил мяч в пустые ворота.

    «Тулуза» — «Монако»
    globallookpress.com

    Сразу после этого у «Тулузы» был шанс вырвать победу, но на этот раз Маецки исправился, вытащив сложный удар.

    Головина не хватает, а «Монако» теряет очки

    Пока что «Монако» вынужден играть без Александра Головина — россиянин недавно получил травму и не успел восстановиться. В отсутствие одного из лидеров команда явно испытывает проблемы с контролем игры.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Эта ничья стоила «Монако» важных очков в борьбе за Лигу чемпионов. Команда осталась четвёртой, но теперь рискует потерять место в топ-4, если «Лилль» победит «Монпелье». А у «Тулузы» теперь 8-е место и надежда на борьбу за еврокубки.

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