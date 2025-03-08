Биджиев: Мы небрежно сыграли в обороне, очень легко пропустили голы

Главный тренер махачкалинскогопрокомментировал крупное поражение своей команды в матче 20-го тура РПЛ против московского(0:4).

«Мы небрежно сыграли в обороне, очень легко пропустили голы. В первом тайме у нас было достаточно моментов, прессинговали неплохо. На второй тайм выходили с решимостью забить, но случилась непростительная ошибка сзади, в итоге пропустили второй мяч. После этого, конечно, играть не бросили, но все четыре мяча — это наши грубые ошибки, которых раньше не допускали.

В целом, ребята старались и пытались выравнять игру. Были больше индивидуальные ошибки, чем командные, и как раз вот это расстраивает», — сказал Биджиев «Матч ТВ».

После этого матча махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Локомотива» 11-го марта.