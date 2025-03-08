«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: счет матча 4:0, обзор голов

Московскоена своем поле одолело махачкалинское(4:0) в матче 20-го тура российской Премьер-лиги.

В составе «столичных» голы записали на свой счет Эль-Мехди Маухуб на 7-й минуте, Ярослав Гладышев на 46-й минуте, Даниил Фомин на 65-й и Фабиан Бальбуэна на 84-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Динамо Мх 4:0 Гол: 1:0 Maouhoub E. (7') Динамо: Игорь Лещук, Фабиан Бальбуэна, Александр Кутицкий, Дмитрий Скопинцев, Хорхе Карраскаль, Ярослав Гладышев, Даниил Фомин, Caceres J., Smelov E., Arthur Gomes, Maouhoub E. Динамо Мх: Давид Волк, Нардин Мулахусейнович, Илья Кирш, Сослан Кагермазов, Валентин Пальцев, Кирилл Зинович, Ражаб Магомедов, Гамид Агаларов, Dapo J., Tabidze J., Mrezigue H.

После этого матча московское «Динамо» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. «Динамо» Махачкала — на 13-й строчке (18).