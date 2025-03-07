Галактионов: Ожидаем тяжелую игру с «Ахматом»

Главный тренервысказался о предстоящем матче с

«Мы недобрали очков в игре с Махачкалой. И сегодня есть все шансы, чтобы вернуть положительную поступь.

Понятно, что Садулаев важный футболист для "Ахмата". Его отсутствие будет заметно. Но мы ожидаем тяжелую игру. В любом случае отталкиваемся от себя.

Карпукас? На одной из тренировок неудачно в подкате сыграл. Надо подлечить. Тренируется пока отдельно. Но мы надеемся, что он скоро вернется», — сказал Галактионов в комментарии «Матч ТВ».

Игра начнется в 20:15 по московскому времени и пройдет на стадионе «РЖД Арена». Прогноз на нее можно посмотреть по ссылке.