«Панатинаикос» обыграл «Фиорентину» в матче ЛК

Завершились два матча 1/8 финала Лиги конференций.

«Панатинаикос» одержал победу над «Фиорентиной» со счетом 3:2.

У греческой команды отличились Кароль Свидерский на 5-й минуте, Неманья Максимович на 19-й минуте и Тете на 55-й минуте.

В составе «Фиорентины» голы записали на свой счет Лукас Бельтран на 20-й минуте и Николо Фаджоли на 23-й минуте.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Панатинаикос — Фиорентина 3:2 Голы: 1:0 Кароль Свидерски (5'), 2:0 Неманья Максимович (19'), 2:1 Лукас Бельтран (20'), 2:2 Николо Фаджоли (23'), 3:2 Тете (55') Панатинаикос: Бартломей Дронговский, Сверрир Ингасон, Филип Младенович, Виллиан Арау, Неманья Максимович (Адам Черин, 76'), Аззедин Унаи, Манолис Сиопис, Тете, Яннис Коцирас (Георгиос Ваяннидис, 34'), Кароль Свидерски (Фотис Иоаннидис, 76'), Filip Đuricic (Даниэль Мансини, 90') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Робин Гозенс, Лука Раньери, Пьетро Комуццо, Матиас Морено, Николо Фаджоли (Фабьяно Паризи, 75'), Роландо Мандрагора, Амир Ричардсон (Данило Катальди, 59'), Лукас Бельтран (Альберт Гудмундссон, 75'), Мойзе Кин, Dodo Предупреждения: Тете (39'), Матиас Морено (90 + 4')

В параллельном матче «Мольде» одолел «Легию» со счетом 3:2.

Норвежская команда забила все 3 гола еще в первом тайме. Отличились Эйрик Хестад на 12-й минуте, Кристиан Эриксен на 17-й и Фредрик Гульбрандсен на 44-й минуте.

У «Легии» голы забили Кацпер Ходына на 64-й минуте и Лукиньяс на 67-й минуте.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Мольде — Легия 3:2 Голы: 1:0 Эйрик Хестад (12'), 2:0 Кристиан Эриксен (17'), 3:0 Фредрик Гульбрандсен (44'), 3:1 Кацпер Ходына (64'), 3:2 Лукиньяс (67') Мольде: Якоб Карлстрём, Мартин Линнес, Эйрик Хёуган, Вальдемар Лунн, Халлдор Стеневик, Эмиль Брейвик, Мадс Энггор, Кристиан Эриксен, Матс Мёллер Дэли, Эйрик Хестад (Фредерик Иглер, 72'), Фредрик Гульбрандсен (Мартин Бьорнбак, 83') Легия: Владан Ковачевич, Рубен Винагре, Стив Капюади, Ваган Бичахчян (Лукиньяс, 66'), Кацпер Ходына, Клод Гонсальвес (Томаш Пекхарт, 75'), Макси Ойеделе (Рафал Аугустыняк, 61'), Bartosz Kapustka (Хуэрхен Элитим, 75'), Павел Вшолек, Марк Гуаль, Jan Ziolkowski (Радован Панков, 61') Предупреждения: Халлдор Стеневик (14'), Jan Ziolkowski (50'), Лукиньяс (89')

Ответные поединки между этими командами состоятся 13-го марта.