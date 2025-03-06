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    Кейн: «Бавария» сделала большой шаг в правильном направлении

    Футбол Футбол Германии Бавария Байер
    Форвард «Баварии» Гарри Кейн отреагировал на победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (3:0). Встреча состоялась 5 марта в Мюнхене.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Это действительно большой шаг в правильном направлении. Мы знаем, что некоторое время нам было сложно играть с Леверкузеном. Это действительно хорошая команда. Но сегодня все были полностью сосредоточены с первой и до последней минуты. Половина работы сделана, но всё решится на следующей неделе. Нам нужно подойти с тем же настроем.

    У нас были проблемы со вторыми мячами и интенсивностью в последних играх. Сегодня мы сыграли намного лучше. В целом, у нас было много контроля. Мы могли даже забить четвертый гол в конце», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

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    Ответный матч пройдет 11 марта в Леверкузене.

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