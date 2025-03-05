Симеоне: «Атлетико» все еще жив

Наставник «Атлетико»прокомментировал поражение от «Реала» со счетом 1:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла 4 марта.

«Очень тактический матч, в котором каждая команда пыталась использовать различные моменты. Они начали лучше, забили отличный гол. Главной заслугой команды было то, что она не сдалась и не поддалась страху, который возникает, когда пропустишь гол так рано. Наоборот, мы начали играть, входить в игру, брать контроль, выходить на половину поля соперника. Гол Хулиана пришелся на точный пас, который Лино не смог забить. Вот как закончился первый тайм, который, как мне показалось, был вполне понятен. Вторую мы начали так же. Брахим отлично сыграл, что в итоге и решило исход матча.

Почему поменял Ле Нормана на Гризманна? Мы поддерживали Корреа, Сорлота и Хулиана в нападении и обладали оборонительной мощью против контратак, которые они могли организовать. Мы все еще живы, и, возможно, в среду у нас будет хороший вечер», — цитирует Симеоне AS.