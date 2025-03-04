Павел Яковлев: Верю, что Зиньковский перезагрузится в «Крыльях Советов»

Экс-форвард «Спартака» и «Крыльев Советов»считает, что возвращение в Самару поможетвернуться на свой прежний уровень.

«Хотелось бы верить, что Зиньковский перезагрузится в "Крыльях Советов". Он перешел в мою вторую родную команду и для него все там знакомо — тренерский штаб, ребята по команде.

Антону нужен был этот ход, потому что та уверенность, которую он приобрел в Самаре, в "Спартаке" не проявлялась — мало игрового времени, большая конкуренция. В московском клубе сразу нужен результат и никто там ничего ждать не будет. Это проблема Антона. Уверен, что в "Крыльях Советов" ему будет легче», — сказал Яковлев «Матч ТВ».

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В зимнее межсезонье 28-летний вингер на правах аренды перешел в «Крылья Советов» в «Спартак». Ранее он уже играл в Самаре с 2019 по 2022 год, проведя 117 матчей и забив 17 голов.