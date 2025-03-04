Флик: «Бенфика» — одна из лучших команд Лиги чемпионов

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Лиге чемпионов.

«Конечно, мы должны думать о том, что впереди ответный матч. Завтра нам предстоит встреча с одной из лучших команд Лиги чемпионов. Они выступили очень хорошо, они очень уверены в себе и играют очень хорошо. Мы должны быть лучше них.

У них есть свое представление о том, как они хотят играть, а у нас — свое. У обеих команд очень хорошие стратегии. Я надеюсь, что мы будем подготовлены лучше, чем в прошлый раз. Как я уже сказал, это будет сложный матч, и мы надеемся, что будем подготовлены лучше», — цитирует Флика As

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона» пройдет 5 марта во Франции и начнется в 23:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.