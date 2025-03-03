Анчелотти: Матч с «Атлетико» будет равным и конкурентным

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Лиге чемпионов.

«Борьба будет равной, и все решится в ответном матче. Матч будет равным и конкурентным, мы не можем думать о том, чтобы создать хороший задел завтра.

Дерби всегда одинаковы, это особенный матч с точки зрения эмоций и давления, которое чувствуется перед игрой. Соперники равны и конкурентоспособны, и завтрашняя игра будет такой же. "Атлетико" проводит очень хороший сезон.

В последнем дерби мы очень плохо сыграли в первом тайме и очень хорошо во втором. Нужно подумать о том, чтобы играть так, как мы играли во втором тайме, а не в первом. Это несложно», — цитирует Анчелотти Marca.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико» состоится завтра, 4 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.