Кафанов: Правило шести секунд в футболе себя не оправдало

Тренер вратарей «Ростова» и сборной Россиисчитает, что правило 6 секунд за задержку мяча вратарем себя изжило и требуется придумать что-то новое.

Также он всячески поддерживает новое правило, когда за удержание вратарем мяча в руках дольше восьми секунд будут назначать угловой.

«Правило шести секунд себя не оправдало, оно себя изжило. Поначалу были отдельные моменты, где назначались свободные удары за шесть секунд, потом было и восемь, и десять. Дальше уже и по пятнадцать секунд держали мяч, и за это никто не наказывал, перестали обращать внимание.

Календарь и таблица РПЛ

Как понимаю, судья будет поднимать руку и делать отсчет пальцами, чтобы всем было понятно, что идет восемь секунд. Это упорядочит и ускорит игру. Это будет для футбола лучше, чем было до этого. Игра станет быстрее, вратари будут вводить мяч быстрее независимо от того, выигрывает или проигрывает твоя команда» — цитирует Кафанова «Матч ТВ».

Прогнозы и ставки на футбол

Новое правило принято на 139‑м общем собрании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в североирландском Белфасте. Оно вступит в силу с сезона‑2025/26.