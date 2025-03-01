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    Николич остался недоволен ничейным результатом ЦСКА в матче против «Зенита»

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о ничейном результате в матче 19-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита» (0:0).

    Марко Николич — главный тренер ЦСКА
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    Марко Николич — главный тренер ЦСКА

    «Сегодня были хорошие условия для игры, на стадионе присутствовало много болельщиков. Говорю это игре, судейству, стадиону — всё прекрасно. Недоволен результатом. Конечно, на данный момент мы самая молодая команда в российском чемпионате. Мы этим гордимся и будем продолжать идти по этому пути — верить в нашу молодёжь, развивать её.

    Можно сказать, что почти всё время, кроме самого начала матча, были хорошими, у нас было много контроля. Было много моментов, когда нужно было забивать. К сожалению, этого не получилось.

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    • Также не очень доволен заменами. Они не сработали так, как планировалось. Но даже после этого у нас были несколько вариантов забить гол и решить игру. В конце, конечно, буду реалистом — мы заработали это очко в таблице, полученное в сложной выездной игре. Сейчас надо двигаться дальше и обязательно побеждать в домашнем матче с Химками», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

    После этого матча армейцы занимают 6-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. В следующем поединке ЦСКА встретится с «Химками» 8-го марта.

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