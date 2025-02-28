Рахимов: Меня беспокоит, что «Рубин» зимой не совершил ни одного трансфера

Наставник «Рубина»высказался о трансферной активности команды во время зимнего перерыва.

«Казанский "Рубин" не совершил ни одного трансфера "на вход" этой зимой? Меня это беспокоит, потому что это то, о чем мы говорили сразу после завершения первой части чемпионата. Ключевые позиции в команде нужно было укрепить качественно. Понятно, что это не так просто сделать. Но, к сожалению, мы этого не сделали, и это, естественно, напрягает.

К сожалению, решения по трансферам принимаются не очень быстро. В данном вопросе принимает участие не только спортивный блок, есть другие структуры. Хотя мне кажется, что, если спортивный блок выделил определенных кандидатов, нужно быстрее реагировать, вести по ним переговоры и закрывать вопросы. В самом деле, они же не с бензоколонки футболистов предлагают. Прежде чем озвучить итоговые варианты, предложить их руководству, спортивный блок проделывает большую работу. У нас действительно были варианты по защитникам, кого мы хотели подписать. Но надо понимать, что мы не имеем тех финансовых возможностей, чтобы удовлетворить все наши потребности. Достаточно сложно приобрести качественного футболиста за небольшие деньги. Варианты были, но мы долго принимали по ним решения.

Мы, конечно, рассматривали варианты с арендой. Мы всегда держим в голове разные пути подписания игроков. Когда есть уверенность в футболисте, ты пытаешься договариваться с ним на полноценный контракт. Если нет, то встает вопрос аренды. Но надо понимать, что аренда — это не выстраивание команды для долгосрочных целей. Если ты подпишешь двух-трех игроков зимой на аренду, то летом, когда они уйдут, придется проводить совершенно иную работу. Это занимает большое количество времени», — сказал Рахимов в интервью «ТИ-Спорту».

Календарь и таблица РПЛ

1 марта «Рубин» в 19-м туре РПЛ встретится с «Ахматом». Матч начнется в 19:00 мск.