Писарев: Карпин вовремя ушел из «Ростова»

Бывший тренер молодежной сборной Россиипрокомментировал уходиз «Ростова».

«Карпин три года с такой логистикой. Он уходит, находясь на седьмом месте, при очень слабом финансовом и человеческом ресурсе. Почему за два дня до возобновления РПЛ?

Нужно было подготовить команду физически, а дальше передать специалисту, который знает все тактические требования. Уходит главный игрок в структуре "Ростова" (Данил Глебов), они не сделали никаких приобретений. Я считаю, что Карпин вовремя ушел, — сказал Писарев в эфире "Матч ПРЕМЬЕР".

Календарь и таблица РПЛ

25 февраля Карпин объявил об уходе из "Ростова" и желании сосредоточиться на работе со сборной России. Вместо него южан возглавил испанец Джонатан Альба.