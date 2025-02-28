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    Писарев: Карпин вовремя ушел из «Ростова»

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    Бывший тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал уход Валерия Карпина из «Ростова».

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Карпин три года с такой логистикой. Он уходит, находясь на седьмом месте, при очень слабом финансовом и человеческом ресурсе. Почему за два дня до возобновления РПЛ?

    Нужно было подготовить команду физически, а дальше передать специалисту, который знает все тактические требования. Уходит главный игрок в структуре "Ростова" (Данил Глебов), они не сделали никаких приобретений. Я считаю, что Карпин вовремя ушел, — сказал Писарев в эфире "Матч ПРЕМЬЕР".

    Календарь и таблица РПЛ

    25 февраля Карпин объявил об уходе из "Ростова" и желании сосредоточиться на работе со сборной России. Вместо него южан возглавил испанец Джонатан Альба.

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