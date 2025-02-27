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    Артета: Мы показали несгибаемый характер, показали, насколько сильно хотелось победить

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче против «Ноттингем Форест» (0:0).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Мы показали несгибаемый характер, показали, насколько сильно хотелось победить. Мы доминировали в этой игре. Мы пытались забить разными способами. Мы действовали настойчиво, но нам не хватало той искры, того последнего паса, который нужен для того, чтобы взломать хорошо организованную команду. Нам нужно чаще бить в створ.

    Эта игра сильно отличалась от прошлой. Мы защищались энергично, целеустремленно, яростно, охотно. Не то чтобы нам всего этого не хватало. Мы бились до конца, но не сумели добиться успеха.

    Ситуация в борьбе за титул такая же, как и неделю назад, как две недели назад, как три месяца назад. Мы можем только выигрывать свои матчи и смотреть, сколько очков мы наберем.

    От такого результата ощущения не очень приятные. Мы хотим побеждать», — цитирует Артету BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    В активе «Арсенала» стало 54 очка и второе место. На счету «Ноттингема» теперь 48 баллов и третья строчка.

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