ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Овчинников«Бороться будут "Спартак" и "Зенит", а чемпионом станет Краснодар». Валерий Овчинников — о рестарте чемпионата РПЛ и договорных матчах
    Все новости спорта

    Сборная Шри-Ланки готова встретиться с командой России в 2025 году

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Менеджер по коммуникациям департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки Судат Сампат высказался по поводу возможного проведения товарищеского матча со сборной России.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «У сборной России уже запланированы соперники на мартовские матчи, у Шри-Ланки тоже есть игры отбора к чемпионату мира. Но матч в этом году возможен — мы открыты к предложениям от российской стороны.

    После марта есть еще три окна, чтобы организовать эту товарищескую встречу, и это желание у нас есть. Сборная России находится в рейтинге сильнейших команд мира, и мы будем ждать предложения от них», — сказал Сампат Sport24.

    Сборная России в марте сыграет с командой Замбии. 6 и 10 июня россияне встретятся с Нигерией и Белоруссией.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Тоттенхэм» кризисный «Манчестер Сити»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Ливерпуль» легко расправится с «сороками»
  • «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Подопечные Разина уничтожат астанинцев
  • «Металлург» Мг — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.06
  • Экспресс дня 26 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Медведев — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры