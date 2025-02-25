Батраков: Какие были чувства, когда забил Брунею? Смешанные

Хавбек московского «Локомотива»отметил, что испытывал смешанные чувства, когда забил дебютный гол за сборную России по футболу.

В ноябре 2024 года сборная России разгромила Бруней со счетом 11:0. Батраков забил 10‑й гол в матче.

«Какие были чувства, когда забил Брунею? Смешанные. С одной стороны — счет уже был крупный. С другой — забил, есть гол в футболке сборной. Это было важнее. Мне было без разницы, кому забивать. Забил Брунею — хорошо. Мне скажут — я сыграю с кем угодно», — сказал Батраков «Чемпионату».

В текущем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач.