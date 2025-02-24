Кирьяков: Захарян может стать игроком основы «Реал Сосьедад»

Известный футболист и тренервысказал свое мнение о российском полузащитнике «Реала Сосьедад»

«Надеюсь, что Захарян и дальше будет демонстрировать яркую игру. Он после болезни и травм начал не только играть, но и зарабатывать голевые действия. Это говорит о том, что Арсен набирает форму.

Пора бы ему проявлять себя лучше. Процесс адаптации явно затянулся. У него такой возраст, что уже нужно выходить на более высокий уровень. И ставить задачи стать игроком стартового состава "Реала Сосьедад".

У него все для этого есть. Арсен сейчас показывает неплохой футбол — это говорит за него и показывает тренерскому штабу, что Захарян готов. Будем надеяться, что он не будет сбавлять обороты, а будет цепляться за этот шанс», — сказал Кирьяков «Чемпионату».

Календарь и таблица испанской Примеры

В матче последнего тура против «Леганеса» (3:0) в чемпионате Испании Захарян появился на поле в основном составе и забил первый мяч уже на 12-й минуте.