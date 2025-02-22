Альварес разорвал «Валенсию»: «Атлетико» — временный лидер Ла Лиги

«Атлетико» воспользовался своим шансом и временно возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. Разгромная победа 3:0 на «Месталье» позволила команде Диего Симеоне набрать 53 очка и обойти «Реал» с «Барселоной» (по 51 баллу) — их матчи в этом туре еще впереди. Ключевую роль в успехе мадридцев сыграл Хулиан Альварес, оформивший дубль еще до перерыва. Аргентинец буквально терроризировал оборону «Валенсии», а его связка с Антуаном Гризманном принесла гостям два быстрых гола.

Футбол. Испания. Примера Валенсия — Атлетико 0:3 Голы: 0:1 Хулиан Альварес (12'), 0:2 Хулиан Альварес (30'), 0:3 Анхель Корреа (86') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Димитри Фулкье, Кристьян Москера, Сесар Таррега, Иван Хайме (Андре Алмейда, 65'), Пепелу (Уго Дуро, 46'), Луис Риоха (Рафаэль Мир Висенте, 74'), Хави Герра, Садик Умар (Фран Перес, 74'), Jose Gayà, Enzo Barrenechea (Диего Лопес, 80') Атлетико: Ян Облак, Сесар Аспиликуэта (Конор Галлахер, 46'), Клеман Лангле, Робен Ле Норман, Науэль Молина, Родриго Де Пауль, Маркос Льоренте, Хулиан Альварес (Александр Сёрлот, 74'), Антуан Гризманн (Анхель Корреа, 68'), Самуэл Лино (Хавьер Галан, 46'), Джулиано Симеоне (Хосе Хименес, 68') Предупреждения: Самуэл Лино (23'), Клеман Лангле (40'), Хави Герра (42'), Хавьер Галан (64')

«Атлетико» наказал соперника за ошибки

«Атлетико» с первых минут захватил контроль и уже на 12-й минуте вышел вперед. Гризманн подал в штрафную, Самуэл Лино пробил в перекладину, а Альварес мгновенно сориентировался и расстрелял ворота с близкого расстояния.

Прошло всего 18 минут — и аргентинец оформил дубль. Снова Гризманн ассистировал: навес с левого фланга, Альварес выиграл борьбу у защитников и хладнокровно переправил мяч в сетку. Два момента — два точных удара, а к этому моменту «Валенсия» еще даже не осознала, что происходит.

У хозяев был шанс вернуться в игру, однако Умар Садик запорол прекрасный момент, пробив мимо после навеса со штрафного. А вот Альварес мог забивать третий еще до перерыва: он выскочил один на один, но отправил мяч рядом со штангой.

«Валенсия» ожила, а «Атлетико» грамотно выждал момент

После неудачного первого тайма хозяева резко прибавили. Вышедший на замену Уго Дуро уже на старте второй половины едва не сократил отставание, замыкая кросс Хосе Гайя. Чуть позже Андре Алмейда мощно пробил в угол после скидки Садика — мяч прошел в считанных сантиметрах от стойки.

Казалось, что давление «Валенсии» вот-вот даст результат, но «Атлетико» мастерски выдержал натиск, а затем добил соперника.

Когда хозяева всеми силами шли вперед, мадридцы воспользовались свободными зонами. На 86-й минуте Конор Галлахер отдал разрезающую передачу, Анхель Корреа выскочил на ударную позицию и идеально уложил мяч в дальний угол.

Этот гол окончательно похоронил «Валенсию», а «Атлетико» не просто забрал три очка, но и оформил убедительный дубль: в сентябре команда Симеоне уже обыгрывала «летучих мышей» со счетом 3:0.

Лидерство под вопросом, но «Атлетико» в порядке

Да, мадридцы заняли лишь промежуточное первое место, но настрой команды считать не трудно. Уже сегодня «Барселона» сыграет с «Лас-Пальмасом», а завтра «Реал» встретится с «Жироной».

Календарь и таблица испанской Примеры

«Валенсия» же остается в зоне вылета — 18-е место и высокий риск впервые с 1986 года покинуть элиту. На этом фоне выездная победа «Атлетико» становится еще более значимой: команда Симеоне не просто исправила недавние ошибки, но и напомнила, что умеет выигрывать важные матчи.