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    Осинькин: Любой тренер не скажет, что он доволен трансферной кампанией

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о зимнем трансферном окне команды.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Любой тренер не скажет, что он доволен трансферной кампанией. Я хотел бы большего, но это нормальная ситуация. Наши возможности определённым образом ограничены. Я считаю, что эта кампания соответствует нашим возможностям.

    Что касается свободных агентов, это лотерея — после трансферного окна найти футболиста, который соответствует уровню РПЛ. У меня даже не всплывает ни одной фамилии, которая могла бы нам помочь», — цитирует Осинькина «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья Советов» идет на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

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