Осинькин: Любой тренер не скажет, что он доволен трансферной кампанией

Главный тренервысказался о зимнем трансферном окне команды.

«Любой тренер не скажет, что он доволен трансферной кампанией. Я хотел бы большего, но это нормальная ситуация. Наши возможности определённым образом ограничены. Я считаю, что эта кампания соответствует нашим возможностям.

Что касается свободных агентов, это лотерея — после трансферного окна найти футболиста, который соответствует уровню РПЛ. У меня даже не всплывает ни одной фамилии, которая могла бы нам помочь», — цитирует Осинькина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Крылья Советов» идет на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России.