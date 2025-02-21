Личка: Тюкавин почувствовал дискомфорт и я не стал им рисковать

Главный тренерподвел итог товарищеского матча против(1:2).

«В целом, мы провели хорошую подготовку на сборах, готовы к возобновлению сезона, должны показывать хороший футбол. Жаль только, что в матче с "Локо" подвернул голеностоп Лаксальт, а сегодня получил травму Фернандес. Но уверен, что оба скоро будут в строю. Второй момент — реализация, сегодня она тоже нас подвела.

Тюкавин? Он почувствовал дискомфорт, доиграл тайм, но я сказал, что давайте не будем рисковать, во втором тайме выпустил Хубулова. Пару дней Тюкавин отдохнет — будет все нормально», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

В следующем поединке «Краснодар» сыграет против «Крыльев Советов» 1-го марта, а «Динамо» встретится с «Ростовом» 2-го марта.