ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хуан КасересБыстрый, словно Флэш. Касерес пришел навести порядок на правом краю обороны «Динамо»
    Все новости спорта

    Личка: Я очень рад подписанию Глебова, потому что ценю его лидерские качества

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Ростов
    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал подписание полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

    Марцел Личка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марцел Личка

    «Я очень рад подписанию Глебова, потому что ценю его лидерские качества. Когда "Ростов" не отпустил его летом, я не был уверен, что он перейдет зимой. Он усилит в команде конкуренцию, это даёт большие возможности в середине: Фомин, Лаксальт, Чавес, сейчас ещё и Глебов. Плюс будет возможность качественных и хороших замен», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

    В этом сезоне Глебов сыграл 23 матча за «Ростов» во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев обыграет Оже-Альяссима и впервые в сезоне выйдет в финал?
  • Оже-Альяссим — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Закончится ли серия поражений у «Лестера»?
  • «Лестер» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Команды устроят голевую феерию?
  • «Динамо» Москва — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.89
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лестер — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттифак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сельта — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры