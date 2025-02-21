Личка: Я очень рад подписанию Глебова, потому что ценю его лидерские качества

Главный тренер московскогопрокомментировал подписание полузащитника

«Я очень рад подписанию Глебова, потому что ценю его лидерские качества. Когда "Ростов" не отпустил его летом, я не был уверен, что он перейдет зимой. Он усилит в команде конкуренцию, это даёт большие возможности в середине: Фомин, Лаксальт, Чавес, сейчас ещё и Глебов. Плюс будет возможность качественных и хороших замен», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

В этом сезоне Глебов сыграл 23 матча за «Ростов» во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.