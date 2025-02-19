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    Тикнизян признался, за что он был обижен на «Локомотив»

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    Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что не понял легкости, с которой клуб согласился отпустить его в «Зенит». Однако сделка не состоялась.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Не думал, что дойдет до какой-то конкретики. Но они буквально за два-три дня все решили по сумме трансфера, и в принципе "Локомотив" был не против меня отпустить. Мне не совсем было понятно, почему так просто и легко меня отпустили в тот период, когда я считался одним из лидеров команды. Не то чтобы меня это оскорбило, но стало немножко обидно.

    Точно знаю, что главный тренер меня отпускать не хотел, и впоследствии этот факт очень повлиял на мое решение, когда я начал обсуждать свой личный контракт с питерским клубом», — сказал Тикнизян «СЭ».

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    Текущий контракт футболиста с «Локомотивом» действует до окончания сезона-2025/26.

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