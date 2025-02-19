Роджерс: Очень горд за игру в матче с «Баварией»

Главный тренер шотландскогодал комментарий по поводу ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов против(1:1).

«Очень горд за игру. Вот к чему мы всегда стремимся. Приехать на эту арену и играть с такой уверенностью безо всякого страха — это для меня очень и очень большой повод для гордости. Жестокий удар в концовке вынуждает считать себя проигравшим, но мы здесь сразились с "Баварией" вничью. К сожалению, её было недостаточно для того, чтобы пройти дальше», — приводит слова Роджерса официальный сайт УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Напомним, что в итоге «Бавария» выиграла по сумме двух встреч со счетом 2:1. «Селтик» прекратил участие в турнире.