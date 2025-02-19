«Бавария» — «Селтик»: счет матча 1:1, обзор голов

Немецкаяи шотландскийсыграли вничью со счетом 1:1 в ответной игре 1/16 финала Лиги чемпионов.

На 63-й минуте «Селтик» вышел вперед после точного удара Николас-Геррит Кюн.

«Бавария» смогла избежать дополнительного времени после гола Альфонсо Дэвиса на 90-4-й минуте, ему ассистировал Леон Горецка.

Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала Бавария — Селтик 1:1 Голы: 0:1 Николас Кюн (63'), 1:1 Альфонсо Дэвис (90 + 4')

Первый матч завершился победой команды Венсана Компани со счетом 1:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

По итогам двух встреч немецкая команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, ее соперник определится после жеребьевки, которая пройдет 21 февраля.