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    «Бавария» — «Селтик»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Немецкая «Бавария» и шотландский «Селтик» сыграли вничью со счетом 1:1 в ответной игре 1/16 финала Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 63-й минуте «Селтик» вышел вперед после точного удара Николас-Геррит Кюн.

    «Бавария» смогла избежать дополнительного времени после гола Альфонсо Дэвиса на 90-4-й минуте, ему ассистировал Леон Горецка.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала
    Бавария — Селтик 1:1
    Голы: 0:1 Николас Кюн (63'), 1:1 Альфонсо Дэвис (90 + 4')

    Первый матч завершился победой команды Венсана Компани со счетом 1:0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    По итогам двух встреч немецкая команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, ее соперник определится после жеребьевки, которая пройдет 21 февраля.

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