Флик похвалил футболистов «Барселоны» после победы над «Райо Вальекано»

Наставник «Барселоны»высказался о победе в матче 24-го тура Примеры с «Райо Вальекано». Сине-гранатовые одолели соперника со счетом 1:0.

«Мы счастливы, мы на вершине Ла Лиги. Это очень важно и для команды, и для болельщиков. Я говорил, что мы будем бороться до конца, и мы делаем это.

"Райо" не уступал в девяти матчах кряду, так что победа — большой успех. Мы сыграли хорошо, но можем быть еще лучше», — приводит слова Флика Barca Universal.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» с 51 очком занимает первое место в турнирной таблице, столько же очков у идущего на втором месте «Реала». «Райо Вальекано» с 35 очками — на шестой строчке.