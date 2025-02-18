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    Флик похвалил футболистов «Барселоны» после победы над «Райо Вальекано»

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    Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе в матче 24-го тура Примеры с «Райо Вальекано». Сине-гранатовые одолели соперника со счетом 1:0.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Мы счастливы, мы на вершине Ла Лиги. Это очень важно и для команды, и для болельщиков. Я говорил, что мы будем бороться до конца, и мы делаем это.

    "Райо" не уступал в девяти матчах кряду, так что победа — большой успех. Мы сыграли хорошо, но можем быть еще лучше», — приводит слова Флика Barca Universal.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» с 51 очком занимает первое место в турнирной таблице, столько же очков у идущего на втором месте «Реала». «Райо Вальекано» с 35 очками — на шестой строчке.

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