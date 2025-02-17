«Барселона» осталась единственным претендентом на Джонатана Та

Мюнхенскаябольше не интересуется центральным защитником «Байера»

«На данный момент это не тема для нас. Можно увидеть, что наша защита работает хорошо и стала действительно прочной. Мы пропускаем мало голов. Вот почему мы очень, очень довольны на данный момент», — сказал спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд Bild, рассуждая о планах на Та.

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После того, как у «Баварии» пропал интерес к 29-летнему защитнику, единственным претендентом на него осталась испанская «Барселона». Контракт Та истекает летом 2025 года.