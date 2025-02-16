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    «Вильярреал» и «Валенсия» поделили очки в матче Примеры

    «Вильярреал» — «Валенсия»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Вильярреал» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1) в матче 24-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе хозяев единственный гол забил полузащитник Пап Гейе на 32-й минуте. «Валенсия» смогла сравнять счет на 84-й минуте, отличился Умар Садик.

    Футбол. Испания. Примера
    Вильярреал — Валенсия 1:1
    Голы: 1:0 Пап Гуй (32'), 1:1 Садик Умар (84') Предупреждения: Диего Лопес (47'), Jose Gayà (48'), Пепелу (87'), Садик Умар (90 + 4'), Фран Перес (90 + 4')

    После этого матча «Вильярреал» занимает 5-е место в таблице Примеры с 41-м очком в активе. «Валенсия» — на 17-й позиции (23).

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