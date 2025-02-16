«Вильярреал» — «Валенсия»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе хозяев единственный гол забил полузащитник Пап Гейе на 32-й минуте. «Валенсия» смогла сравнять счет на 84-й минуте, отличился Умар Садик.
Футбол. Испания. Примера
Вильярреал — Валенсия 1:1
Голы: 1:0 Пап Гуй (32'), 1:1 Садик Умар (84') Предупреждения: Диего Лопес (47'), Jose Gayà (48'), Пепелу (87'), Садик Умар (90 + 4'), Фран Перес (90 + 4')
После этого матча «Вильярреал» занимает 5-е место в таблице Примеры с 41-м очком в активе. «Валенсия» — на 17-й позиции (23).