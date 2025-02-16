Головин: Все еще хочется выиграть титул с «Монако»

Хавбекдал комментарий по поводу своего решения остаться в команде.

«Моей мечтой было попробовать себя в Европе. Я здесь счастлив и без сомнения продлеваю контракт. Мне все очень нравится, ко мне хорошо относятся. Я счастлив.

Мне все еще хочется выиграть титул с "Монако", это тоже испытание. Я к этому стремлюсь, надеюсь, что в этом сезоне у нас получится.

Тяжело сравнивать с Россией. Там я могу сказать, что в зоне комфорта нахожусь. Здесь немного по-другому. Здесь нет ни одной команды, с которой можно выйти на 70% и понимать, что ты обыграешь их без вариантов.

В футбольном плане ты здесь вообще в зоне комфорта не находишься. Всегда нужно расти на тренировках, нигде не можешь отдохнуть, — заключил Головин в интервью Нобелю Арустамяну для сериала "Западная трибуна" на Okko.